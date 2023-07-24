«Красный – мой новый цвет». Арина Соболенко опубликовала фото в обновлённом образе

Чемпионка Australian Open – 2023, вторая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала в социальных сетях новое фото.

«Красный – мой новый цвет. Вишнёво-красный, прости меня», — подписала фото Соболенко, имея в виду цвет своих губ.

Фото: из личного архива Арины Соболенко

В данный момент Соболенко отдыхает после выступления на Уимблдоне-2023. Арина (2) дошла до полуфинала, где со счётом 7:6 (7:5), 4:6, 3:6 уступила трёхкратной финалистке турниров «Большого шлема», шестой ракетке мира, представительнице Туниса Онс Жабер. Победительницей турнира в итоге стала чешская теннисистка Маркета Вондроушова. Интересно, что в случае победы Соболенко гарантированно опередила бы Игу Свёнтек и заняла бы первую позицию рейтинга WTA.