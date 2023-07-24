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Россиянка Валерия Савиных не сумела пробиться в основную сетку турнира в Варшаве

Россиянка Валерия Савиных не сумела пробиться в основную сетку турнира в Варшаве
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191-я ракетка мира, российская теннисистка Валерия Савиных не сумела пробиться в основную сетку хардового турнира категории WTA-250 в Варшаве (Польша), основные соревнования которого пройдут с 24 по 30 июля.

В финале квалификационного турнира Савиных (4) со счётом 6:4, 4:6, 2:6 уступила 240-й ракетке мира, представительнице Беларуси Юлии Готовко (7). Встреча теннисисток продлилась 2 часа и 15 минут. Савиных девять раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из восьми. На счету Готовко восемь эйсов, шесть двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из восьми заработанных.

Отметим, что действующей чемпионкой турнира в Варшаве является пятая ракетка мира, француженка Каролин Гарсия.

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