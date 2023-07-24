Мария Тимофеева: кумиров в женском теннисе нет, но нравится, как играет Арина Соболенко

129-я ракетка мира, 19-летняя российская теннисистка Мария Тимофеева рассказала о своих кумирах в теннисе.

Напомним, лаки-лузер Тимофеева завоевала титул на грунтовом турнире категории WTA-250 в Будапеште (Венгрия), обыграв в финале украинку Катерину Байндль со счётом 6:3, 3:6, 6:0. Мария получит призовыми около € 30 тыс.

«Кумиров на данный момент в женском теннисе у меня нет, но мне нравится, как играет Арина Соболенко. Всегда очень интересно наблюдать за ней. Очень хотела бы сыграть и попробовать свои силы против неё. А так слежу за турнирами в целом, много наших теннисисток сейчас показывают отличные результаты почти на каждой турнирной неделе, и это здорово!» — сказала Тимофеева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.