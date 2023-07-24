Тимофеева: после сервиса и организации WTA-турниров не особо хочется возвращаться в ITF

129-я ракетка мира, 19-летняя российская теннисистка Мария Тимофеева призналась, что чувствует разницу между организацией турниров WTA и ITF.

Напомним, лаки-лузер Тимофеева завоевала титул на грунтовом турнире категории WTA-250 в Будапеште (Венгрия), обыграв в финале украинку Катерину Байндль со счётом 6:3, 3:6, 6:0. Мария получит призовыми около € 30 тыс. (до вычета налогов). Тимофеева стала первой за пять лет спортсменкой, которой удалось одержать победу на своём дебютном турнире WTA.

«Вообще после сервиса и организации турниров WTA не особо хочется возвращаться в ITF, но время покажет. Буду делать всё возможное, чтобы играть на более высоком уровне. Но на тех же 80к или 100к тоже хорошие очки и призовые, поэтому посмотрим», — сказала Тимофеева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.