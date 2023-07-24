Мирра Андреева забавно прокомментировала победу над Ястремской на турнире в Лозанне

64-я ракетка мира, 16-летняя российская теннисистка Мирра Андреева прокомментировала уверенный старт на грунтовом турнире категории WTA-250 в Лозанне (Швейцария), который продлится до 30 июля.

В матче первого круга Андреева (6) со счётом 6:0, 6:2 обыграла 145-ю ракетку мира, представительницу Украины Даяну Ястремскую.

«Очень довольна своей сегодняшней победой. Я показала великолепный уровень тенниса… Хотя лучше уточните потом у моего тренера… Я просто старалась играть в свой теннис, пыталась ни на что не обращать внимания, раз за разом боролась за каждое очко», — сказала Андреева в интервью на корте.

Следующей соперницей Андреевой в Лозанне станет 155-я ракетка мира, 26-летняя представительница Венгрии Анна Бондарь.