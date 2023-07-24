Эрика Андреева не сумела пробиться во второй круг турнира WTA-250 в Лозанне
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156-я ракетка мира, 19-летняя российская теннисистка Эрика Андреева не сумела пробиться во второй круг грунтового турнира категории WTA-250 в Лозанне (Швейцария), который продлится до 30 июля.
В стартовом для себя матче Андреева со счётом 2:6, 2:6 проиграла 124-й ракетке мира, швейцарке Хиль Белен Тайхман. Встреча теннисисток продлилась 1 час и 18 минут. Андреева-старшая ни разу не подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и не реализовала три заработанных брейк-пойнта. На счету Тайхман ни одного эйса, три двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из шести заработанных.
Общий призовой фонд турнира в Лозанне составляет $ 259 303. Его действующей чемпионкой является хорватка Петра Мартич.
Лозанна. 1-й круг
24 июля 2023, понедельник. 20:05 МСК
124
Хиль Белен Тайхман
Х. Тайхман
Окончен
2 : 0
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156
Эрика Андреева
Э. Андреева
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