Эрика Андреева не сумела пробиться во второй круг турнира WTA-250 в Лозанне

156-я ракетка мира, 19-летняя российская теннисистка Эрика Андреева не сумела пробиться во второй круг грунтового турнира категории WTA-250 в Лозанне (Швейцария), который продлится до 30 июля.

В стартовом для себя матче Андреева со счётом 2:6, 2:6 проиграла 124-й ракетке мира, швейцарке Хиль Белен Тайхман. Встреча теннисисток продлилась 1 час и 18 минут. Андреева-старшая ни разу не подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и не реализовала три заработанных брейк-пойнта. На счету Тайхман ни одного эйса, три двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из шести заработанных.

Общий призовой фонд турнира в Лозанне составляет $ 259 303. Его действующей чемпионкой является хорватка Петра Мартич.