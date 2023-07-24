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Мирра Андреева: новая цель – топ-50, если сейчас не получится, то впереди у меня 20 лет

Мирра Андреева: новая цель – топ-50, если сейчас не получится, то впереди у меня 20 лет
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64-я ракетка мира, 16-летняя российская теннисистка Мирра Андреева рассказала о целях, которые поставила перед собой на оставшуюся часть сезона 2023.

«В начале сезона я хотела попасть в топ-70, сейчас я 66-я. Эта цель достигнута. Новая цель – попадание в топ-50. Если (сейчас) не получится, то впереди у меня 20 лет, чтобы это сделать. Так что есть шансы», — сказала Андреева в интервью на корте после выхода во второй круг грунтового турнира категории WTA-250 в Лозанне (Швейцария), который продлится до 30 июля.

Напомним, в матче первого круга Андреева (6) со счётом 6:0, 6:2 обыграла 145-ю ракетку мира, представительницу Украины Даяну Ястремскую. Следующей соперницей Мирры в Лозанне станет 155-я ракетка мира, 26-летняя представительница Венгрии Анна Бондарь.

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