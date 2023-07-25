Элина Свитолина высказалась о поддержке болельщиков на минувшем Уимблдоне

Бронзовый призёр Олимпиады-2020 в Токио (Япония), бывшая третья ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина высказалась о своём выступлении на Уимблдоне.

«Для меня это был волшебный турнир. Конечно, я немного расстроена, что не смогла пройти в финал и получить этот трофей, но поддержка английских болельщиков так много значила. Я даже не могу толком объяснить, что это была за мотивация. Это заставило меня пережить трудные моменты. Если бы я играла не так хорошо или не так хорошо начинала матч, меня бы подтолкнули к продолжению борьбы. Я думаю, что у меня было несколько действительно трудных побед, потому что болельщики были позади меня. Это заставило меня поднять свой уровень», — приводит слова Свитолины BAZAAR.

На Уимблдоне Свитолина дошла до полуфинала соревнований, где со счётом 3:6, 3:6 проиграла представительнице Чехии Маркете Вондроушовой.