«Не может быть, какая же сложная сетка». Рублёв — о мыслях перед победным турниром

Российский теннисист Андрей Рублёв рассказал о мыслях перед турниром в Бостаде (Швеция).

«Это была великолепная неделя. Когда я увидел жеребьёвку, подумал: не может быть. Первая мысль была: «Не может быть, какая сложная сетка». Вторая мысль: «Не может быть, какая сложная сетка, и это всего лишь ATP-250?». И третья: «Не может быть, скорее всего, я не выиграю титул». Теперь, когда оглядываюсь назад и понимаю, что я думал обо всём этом и в итоге выиграл титул, приходит прекрасное чувство», — приводит слова Рублёва официальный сайт ATP.

В финальном матче турнира в Бостаде Рублёв встречался с норвежцем Каспером Руудом. В первом сете Андрей одержал победу со счётом 7:6 (7:3), а во втором — со счётом 6:0.