Рууд: надеюсь выиграть более крупный турнир, чем ATP-250
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Норвежский теннисист Каспер Рууд поделился ожиданиями от турнира ATP-500 в Гамбурге.
«Я сижу здесь с 10 титулами, и все они выиграны на турнирах ATP-250. Не сказал бы, что меня это беспокоит, но, конечно же, хочется попытаться выиграть более крупный турнир. Нас помнят, когда мы выигрываем финалы, а не когда проигрываем. Надеюсь, что это лишь вопрос времени, и я буду продолжать усердно работать.
Здорово вернуться в Гамбург. Я был здесь пару раз раньше, и мне всегда нравилось. В этом году немного холоднее, чем обычно. Видимо, мы с Рублёвым привезли сюда дождь из Швеции. Надеюсь, на оставшейся неделе будет ясно», — приводит слова Рууда официальный сайт ATP.
Рууд является рейтинг-фаворитом турнира в Гамбурге.
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