Кирьос сделал татуировку с покемонами

Австралийский теннисист Ник Кирьос выложил в социальной сети фотографию новой татуировки, которую он сделал в Лос-Анджелесе.

Фото: Соцсети Кирьоса

Фото: Соцсети Кирьоса

Кирьос набил на спине изображение покемонов. Дизайн разрабатывал его брат, занимающийся татуировками. Сама работа длилась один час.

Кирьос находится на 35-м месте в мировом рейтинге ATP. В 2023 году он принял участие в турнире в Штутгарте. Австралиец уступил в первом круге китайскому теннисистку У Ибину со счётом 5:7, 3:6.

В 2022 году Кирьос дошёл до финала Уимблдонского турнира, обыграв Филипа Краиновича, Стефаноса Циципаса, Брэндона Накашиму и Кристьяна Гарина. В финале Кирьос встречался с Новаком Джоковичем из Сербии. Новак одержал победу со счётом 4:6, 6:3, 6:4, 7:6 (7:3).