Кирьос сделал татуировку с покемонами
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Австралийский теннисист Ник Кирьос выложил в социальной сети фотографию новой татуировки, которую он сделал в Лос-Анджелесе.
Фото: Соцсети Кирьоса
Фото: Соцсети Кирьоса
Кирьос набил на спине изображение покемонов. Дизайн разрабатывал его брат, занимающийся татуировками. Сама работа длилась один час.
Кирьос находится на 35-м месте в мировом рейтинге ATP. В 2023 году он принял участие в турнире в Штутгарте. Австралиец уступил в первом круге китайскому теннисистку У Ибину со счётом 5:7, 3:6.
В 2022 году Кирьос дошёл до финала Уимблдонского турнира, обыграв Филипа Краиновича, Стефаноса Циципаса, Брэндона Накашиму и Кристьяна Гарина. В финале Кирьос встречался с Новаком Джоковичем из Сербии. Новак одержал победу со счётом 4:6, 6:3, 6:4, 7:6 (7:3).
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