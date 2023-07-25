Имер впервые прокомментировал свою дисквалификацию из-за пропуска допинг-тестов

51-я ракетка мира, первая ракетка Швеции Микаэль Имер впервые прокомментировал свою дисквалификацию на 18 месяцев, которую спортсмен получил из-за пропуска трёх внесоревновательных допинг-тестов в течение одного года. Теннисиста отстранили от соревнований 18 июля.

«Как спортсмен я часто меняю своё местоположение в последнюю минуту из-за результатов, изменений в планах поездок и прочих причин. Меня постоянно проверяют, я никогда не знаю, где это может произойти. Очевидно, что ранее у меня не было никаких проблем с допингом.

После поражения на «Мастерсе» в Париже в 2021 году я играл на челленджере в Роане (Франция). Там было два отеля: основной и второстепенный. Мне сообщали, что мне забронировали место в основном отеле, однако впоследствии заселили во второстепенный, что часто бывает. Между ними восемь минут езды. Но так уж случилось, что ВАДА решило явиться на внесоревновательный тест на следующее утро в основной отель — который ранее отказал мне в заселении.

Я всегда знаю, что отель — безопасная зона. Если ВАДА приедет, мне позвонят, а их проведут в мою комнату. Я всегда устанавливаю свой час доступности с шести до семи утра, потому что всегда нахожусь у себя в это время. В тот день мне позвонили в 6:55, я ни на секунду не подумал о том, что это что-то важное, так как получаю тонны спам-звонков ежедневно. К тому же мой доступный час заканчивался через пять минут, я бы не смог добраться за это время до другого отеля.

Узнав, что меня нет в отеле, и зная, что на кону стоит карьера игрока, ВАДА решило не спешить и позвонить, только когда закончится моё доступное время. На моём слушании куратор заявил, что это протокол, что он не обязан пытаться связаться со мной раньше чем за пять минут до истечения моего доступного времени.

Когда мы с командой узнали о пропущенном тесте, мы стали выяснять, что пошло не так. Система, которую мы использовали, работала хорошо: мы уже имели два предупреждения и знали тяжесть последствий, поэтому поставили этот вопрос на главное место. Мой агент забронировал мне номер в основном отеле и получил подтверждающее электронное письмо. Когда турнир затем перевёл меня в другой отель, мой агент не получил электронное письмо с подтверждением, а это действие всегда является стандартным. Это подтвердили IT-специалисты, которые смогли отследить цифровые следы и доказать, что моему агенту действительно не было отправлено электронное письмо. В то же время я считал, что должен был находиться во второстепенном отеле и что мой агент об этом знал.

Независимый трибунал арбитров меня оправдал. Но по какой-то причине CAS и МФТ посчитали иначе и пришли к выводу, что я должен был действовать по-другому и что запрет нужно ввести.

Мне 24 года, я на пике своей карьеры, у меня высокий рейтинг — и я забанен на 18 месяцев. Из-за логистической особенности, которую я не мог предотвратить. Всё, что я хочу сделать, — попытаться стать лучшим теннисистом, каким я только могу быть. Отстранение на 18 месяцев фактически продлится три года: потребуется много усилий, чтобы вернуть мой рейтинг туда, где он находится сейчас. Мне нужно будет начинать с нуля, и нет гарантий, что всё получится», — написал теннисист в социальной сети.