Тимофеева потерпела поражение на старте турнира WTA-250 в Гамбурге

Российская теннисистка Мария Тимофеева, 129-я ракетка мира, потерпела поражение в первом круге грунтового турнира категории WTA-250 в Гамбурге (Германия). Спортсменка в трёх сетах проиграла седьмой сеяной соревнований голландке Аранче Рус. Встреча завершилась со счётом 2:6, 6:4, 1:6.
Теннисистки провели на корте 2 часа 21 минуту. Мария Тимофеева по ходу встречи реализовала один брейк-пойнт из семи и допустила три двойные ошибки. На счету Аранчи Рус — три выполненных эйса, 4 реализованных брейк-пойнта из 15, а также четыре двойные ошибки.
В следующем круге голландская теннисистка сыграет с 66-й ракеткой мира из Аргентины Надией Подороской.
Напомним, в воскресенье, 23 июля, Мария Тимофеева стала чемпионкой своего дебютного турнира WTA-250, проходившего в Будапеште (Венгрия).
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