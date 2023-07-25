Агент Шараповой: Мария, наверное, худшая спортсменка, выигрывавшая ТБШ. Но она брала волей

Вице-президент агентства IMG Макс Айзенбад, агент пятикратной чемпионки турниров «Большого шлема» россиянки Марии Шараповой, рассказал о чертах характера, которые отличают теннисистку от других спортсменок.
«Когда я впервые её увидел, ей было 11 лет и она уже была потрясающим игроком. Но также она уже была очень деловая и знала, чего хочет. Я думаю, все видели это на протяжении её карьеры: она не жалела ни времени, ни энергии, чтобы только максимизировать свой потенциал.
Я постоянно всем говорю — и ей бы сказал, если бы она сейчас была тут, — что она, наверное, худшая спортсменка, выигрывавшая «Шлем». У неё нет подброса, она не умеет обводить, не умеет обращаться с мячом. Но она брала волей, и я считаю её одним из ментально сильнейших игроков в истории тенниса», — сказал Айзенбад в The Tennis Podcast.
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