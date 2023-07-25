Агент Радукану объяснил, почему теннисистка часто меняет тренеров

Вице-президент агентства IMG Макс Айзенбад, который является агентом британской теннисистки Эммы Радукану, чемпионки US Open в 2021 году, объяснил, почему спортсменка так часто меняет тренеров.
«Если говорить о тренерской ситуации, хорошо это или плохо, но её отец в значительной степени контролирует этот вопрос. Это их философия ещё с юниорских времен.
Она никогда не работала с одним тренером длительное время. Для них привычное дело менять тренеров раз в пять месяцев. Для большинства же брать «Большой шлем» и менять тренера – нетрадиционно и непривычно. Игроки постоянно меняют тренеров, особенно в женском туре. Но людям трудно понять, как можно выйти в четвёртый круг Уимблдона, а потом уволить Найджела Сирса – хорошего тренера и хорошего человека. Люди её за это убивали, а потом она выиграла US Open…
Её критиковали за то, что она не оставила Найджела, но потом она выиграла US Open и снова рассталась с тренером. Эндрю Ричардсон, конечно, был частью этой победы, но тот же Тим Хенмэн тоже приложил к этому руку.
Честно говоря, именно её отец составлял планы на матчи. Понимаю, что это выглядит не очень, но они в семье приняли такое решение. Люди должны смириться с тем, что для них это норма. Вероятно, так будет до конца её карьеры», — заявил Айзенбад The Tennis Podcasts.
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