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Андрей Рублёв рассказал, как ему пришла идея создания собственного бренда одежды

Андрей Рублёв рассказал, как ему пришла идея создания собственного бренда одежды
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Российский теннисист, седьмая ракетка мира Андрей Рублёв рассказал, как ему пришла идея создания собственного бренда одежды. Спортсмен играет в форме марки Rublo с начала текущего сезона.

«Эта мысль появилась в моей голове очень давно. И в какой-то момент я подумал, что, может быть, лучше сделать это, пока я ещё играю. Потому что, если я попробую создать бренд после окончания карьеры, он будет интересен меньшей аудитории, чем сейчас. Хотя и сейчас интерес небольшой (улыбается). Пока я хотя бы сам могу играть в этой форме.

Так что я решил попытаться и посмотреть на результат. Успокаиваю себя мыслью, что, даже если ничего не выйдет, я хотя бы попробовал. А если получится, это будет отлично», — рассказал Рублёв на пресс-конференции перед стартом турнира ATP-500 в Гамбурге (Германия).

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