Российский теннисист, седьмая ракетка мира Андрей Рублёв рассказал, как ему пришла идея создания собственного бренда одежды. Спортсмен играет в форме марки Rublo с начала текущего сезона.
«Эта мысль появилась в моей голове очень давно. И в какой-то момент я подумал, что, может быть, лучше сделать это, пока я ещё играю. Потому что, если я попробую создать бренд после окончания карьеры, он будет интересен меньшей аудитории, чем сейчас. Хотя и сейчас интерес небольшой (улыбается). Пока я хотя бы сам могу играть в этой форме.
Так что я решил попытаться и посмотреть на результат. Успокаиваю себя мыслью, что, даже если ничего не выйдет, я хотя бы попробовал. А если получится, это будет отлично», — рассказал Рублёв на пресс-конференции перед стартом турнира ATP-500 в Гамбурге (Германия).
- 25 июля 2023
-
19:36
-
19:20
-
18:56
-
18:36
-
18:25
-
18:02
-
17:39
-
16:47
-
15:17
-
12:44
-
11:00
-
10:21
-
02:00
-
00:49
-
00:15
-
00:01
- 24 июля 2023
-
22:42
-
21:43
-
21:32
-
21:21
-
21:14
-
20:56
-
20:49
-
20:11
-
20:08
-
19:57
-
19:48
-
19:30
-
19:10
-
18:57
-
18:00
-
17:40
-
16:19
-
16:01
-
15:52