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Шнайдер вышла в четвертьфинал турнира WTA-250 в Гамбурге

Шнайдер вышла в четвертьфинал турнира WTA-250 в Гамбурге
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Российская теннисистка, 101-я ракетка мира Диана Шнайдер вышла в четвертьфинал грунтового турнира категории WTA-250, проходящего в Гамбурге (Германия). Во втором круге соревнований россиянка в двух сетах обыграла пятую сеяную, австрийку Юлию Грабер: 6:4, 6:2.

Спортсменки провели на корте 1 час 26 минут. Диана Шнайдер по ходу встречи выполнила семь эйсов и реализовала четыре брейк-пойнта (50%), на счету Юлии Грабер — три подачи навылет и один реализованный брейк-пойнт из семи. Также каждая из теннисисток допустила по две двойные ошибки.

В четвертьфинале Диана Шнайдер сыграет с третьей сеяной турнира, 56-й ракеткой мира из США Бернардой Перой. Ранее спортсменки играли друг с другом один раз — всего неделю назад: в первом круге турнира в Будапеште победу одержала россиянка.

Гамбург (ж). 2-й круг
25 июля 2023, вторник. 18:20 МСК
Диана Шнайдер
101
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
4 		2  
         
Юлия Грабер
61
Австрия
Юлия Грабер
Ю. Грабер
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