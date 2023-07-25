Шнайдер вышла в четвертьфинал турнира WTA-250 в Гамбурге

Российская теннисистка, 101-я ракетка мира Диана Шнайдер вышла в четвертьфинал грунтового турнира категории WTA-250, проходящего в Гамбурге (Германия). Во втором круге соревнований россиянка в двух сетах обыграла пятую сеяную, австрийку Юлию Грабер: 6:4, 6:2.
Спортсменки провели на корте 1 час 26 минут. Диана Шнайдер по ходу встречи выполнила семь эйсов и реализовала четыре брейк-пойнта (50%), на счету Юлии Грабер — три подачи навылет и один реализованный брейк-пойнт из семи. Также каждая из теннисисток допустила по две двойные ошибки.
В четвертьфинале Диана Шнайдер сыграет с третьей сеяной турнира, 56-й ракеткой мира из США Бернардой Перой. Ранее спортсменки играли друг с другом один раз — всего неделю назад: в первом круге турнира в Будапеште победу одержала россиянка.
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