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Свёнтек успешно стартовала на домашнем турнире в Варшаве

Свёнтек успешно стартовала на домашнем турнире в Варшаве
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Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек одержала уверенную победу на старте домашнего хардового турнира категории WTA-250 в Варшаве. В двух сетах первого круга полька обыграла 181-ю ракетку мира из Азербайджана Нигину Абдураимову: 6:4, 6:2.

Матч продолжался 1 час 36 минут. Ига Свёнтек за это время выполнила один эйс, реализовала 5 брейк-пойнтов из 13 и допустила две двойные ошибки. На счету Нигины Абдураимовой — четыре подачи навылет, два реализованных брейк-пойнта из восьми, а также десять двойных ошибок.

Во втором круге польская теннисистка встретится с победительницей матча Клэр Лю (США, 78) и Юань Юэ (Китай, 116). Соперница Иги Свёнтек в следующем раунде определится сегодня, 25 июля, вечером.

Варшава. 1-й круг
25 июля 2023, вторник. 18:35 МСК
Ига Свёнтек
1
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
4 		3  
         
Нигина Абдураимова
181
Узбекистан
Нигина Абдураимова
Н. Абдураимова
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