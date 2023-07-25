Свёнтек успешно стартовала на домашнем турнире в Варшаве

Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек одержала уверенную победу на старте домашнего хардового турнира категории WTA-250 в Варшаве. В двух сетах первого круга полька обыграла 181-ю ракетку мира из Азербайджана Нигину Абдураимову: 6:4, 6:2.

Матч продолжался 1 час 36 минут. Ига Свёнтек за это время выполнила один эйс, реализовала 5 брейк-пойнтов из 13 и допустила две двойные ошибки. На счету Нигины Абдураимовой — четыре подачи навылет, два реализованных брейк-пойнта из восьми, а также десять двойных ошибок.

Во втором круге польская теннисистка встретится с победительницей матча Клэр Лю (США, 78) и Юань Юэ (Китай, 116). Соперница Иги Свёнтек в следующем раунде определится сегодня, 25 июля, вечером.