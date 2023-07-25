Рублёв — о победе в Бостаде: в этом году есть два титула, которым можно было порадоваться

Российский теннисист Андрей Рублёв поделился эмоциями от победы на грунтовом турнире категории ATP-250 в Бостаде (Швеция), а также сравнил ощущения от этого титула с победой на «Мастерсе» в Монте-Карло.

«Безумные эмоции, потому что обычно в теннисе ты каждую неделю проигрываешь, поэтому любая победа на турнире ATP очень много значит. Особенно когда ты понимаешь, сколько усилий ты прикладываешь, сколько стараешься, сколько тренируешься, сколько устаёшь. Поэтому, когда получается выигрывать турниры, эти эмоции и чувства того стоят.

Да, раз я выиграл, наверное, можно похвалить… По ощущениям на корте? Эта неделя — с переменным успехом. Но в финале всё было классно.

Самый сложный матч в Бостаде — наверное, полуфинал (с победителем турнира в Бостаде в 2022 году аргентинцем Франсиско Серундоло. — Прим. «Чемпионата»), когда в третьем сете я уже думал, что всё: не выиграю, он лучше, у него больше шансов, чем у меня. Я психологически начинаю садиться, чувствовать давление, что он уже рядом, сейчас переломит игру. Самый тяжёлый матч, но в итоге всё равно получилось выиграть.

По сути — сейчас в Гамбурге будет ATP-500, но состав там, как в Бостаде. 500 и 250 — а состав точно такой же, те же сеяные. Мне кажется, что на той неделе был Ньюпорт, там трава, и многие, кто живёт в Европе, не хотели ещё лететь в Америку, чтобы играть на траве. И ещё Гштаад — там большая высота: я, например, не очень люблю играть на высоте. Может быть, поэтому и другие игроки выбрали Бостад — оттуда ещё и легко добраться до Гамбурга.

Сетку увидел, подумал: «Жесть! Сетка для турнира ATP-250...» Если бы я выиграл первую игру, я бы встретился со Зверевым в четвертьфинале, дальше был Серундоло… Вроде турнир только начался, а уже играть с такими теннисистами, когда обычно ты с тем же Зверевым встречаешься в четвертьфинале-полуфинале «Мастерсов» или «Шлемов», а тут вторая игра — уже с ним. Поэтому — жёстко, думал, что вряд ли выиграю турнир. Или вообще — матч.

Этот турнир и «Мастерс» тяжело сравнить. Я «Мастерс» раньше и не выигрывал. Там были слёзы, была эйфория, финал, который я, по сути, должен был проигрывать, но смог вытащить такой матч с такого счёта. А на ATP-250 не такая эйфория, но всё равно приятно, что смог выиграть, обыграл очень крутых игроков. Это всё же нелегко сделать: в этом году это два раза, два титула, где можно было порадоваться», — приводит слова теннисиста Youtube-канал «Больше!»