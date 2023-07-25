Рублёв: мне тоже нужны большие турниры. Мне они нужны больше, чем всем

Российский теннисист, седьмая ракетка мира Андрей Рублёв рассказал, что думает о критике из-за того, что он выигрывает множество мелких турниров, но не может далеко пройти на турнирах «Большого шлема».

«Мне тоже нужны большие турниры. Мне они нужны больше, чем всем. Но если бы всё было так просто и легко — все бы их выигрывали.

У каждого всё идёт по-своему: у кого-то не получилось выиграть столько турниров, но вышло хорошо сыграть на одном большом — либо его выиграть, либо дойти далеко. У меня вот так складывается: по количеству титулов всё хорошо, в этом году наконец-то смог выиграть «Мастерс». Но со «Шлемами» пока что вот так: где-то я сам проигрывал, где-то, как на Уимблдоне, можно сказать, не повезло с сеткой. Этот Уимблдон — первый раз, когда я был готов и по игре, и по всему, чтобы пройти дальше. И, в принципе, я сыграл достаточно хороший матч против Новака Джоковича. У каждого свой момент, когда победа случится или нет», — приводит слова теннисиста Youtube-канал «Больше!»