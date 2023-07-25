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Корнеева победила Дарт в первом круге турнира ITF в Португалии

Корнеева победила Дарт в первом круге турнира ITF в Португалии
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Российская теннисистка Алина Корнеева, 326-я ракетка мира и чемпионка юниорских Australian Open и «Ролан Гаррос» в 2023 году, успешно стартовала на хардовом турнире ITF в Португалии. В первом круге спортсменка в трёх сетах обыграла 134-ю ракетку мира из Великобритании Хэрриет Дарт. Встреча завершилась со счётом 7:5, 5:7, 7:6 (7:4).

Во втором раунде Корнеева сыграет с победительницей матча между российской теннисисткой Анастасией Тихоновой, 238-й ракеткой мира, и представительницей Японии Харукой Каджи, 227-й в рейтинге WTA. Сейчас идёт первый сет встречи, в которой определяется соперница Алины Корнеевой.

В июле Корнеева играла на юниорском Уимблдоне, где 16-летняя спортсменка дошла до полуфинала. Россиянка говорила, что хочет в этом сезоне сыграть на взрослом US Open.

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