Корнеева победила Дарт в первом круге турнира ITF в Португалии

Российская теннисистка Алина Корнеева, 326-я ракетка мира и чемпионка юниорских Australian Open и «Ролан Гаррос» в 2023 году, успешно стартовала на хардовом турнире ITF в Португалии. В первом круге спортсменка в трёх сетах обыграла 134-ю ракетку мира из Великобритании Хэрриет Дарт. Встреча завершилась со счётом 7:5, 5:7, 7:6 (7:4).
Во втором раунде Корнеева сыграет с победительницей матча между российской теннисисткой Анастасией Тихоновой, 238-й ракеткой мира, и представительницей Японии Харукой Каджи, 227-й в рейтинге WTA. Сейчас идёт первый сет встречи, в которой определяется соперница Алины Корнеевой.
В июле Корнеева играла на юниорском Уимблдоне, где 16-летняя спортсменка дошла до полуфинала. Россиянка говорила, что хочет в этом сезоне сыграть на взрослом US Open.
- 25 июля 2023
-
22:16
-
21:58
-
21:18
-
21:01
-
20:55
-
20:20
-
19:48
-
19:36
-
19:20
-
18:56
-
18:36
-
18:25
-
18:02
-
17:39
-
16:47
-
15:17
-
12:44
-
11:00
-
10:21
-
02:00
-
00:49
-
00:15
-
00:01
- 24 июля 2023
-
22:42
-
21:43
-
21:32
-
21:21
-
21:14
-
20:56
-
20:49
-
20:11
-
20:08
-
19:57
-
19:48
-
19:30