Корнеева победила Дарт в первом круге турнира ITF в Португалии

Российская теннисистка Алина Корнеева, 326-я ракетка мира и чемпионка юниорских Australian Open и «Ролан Гаррос» в 2023 году, успешно стартовала на хардовом турнире ITF в Португалии. В первом круге спортсменка в трёх сетах обыграла 134-ю ракетку мира из Великобритании Хэрриет Дарт. Встреча завершилась со счётом 7:5, 5:7, 7:6 (7:4).

Во втором раунде Корнеева сыграет с победительницей матча между российской теннисисткой Анастасией Тихоновой, 238-й ракеткой мира, и представительницей Японии Харукой Каджи, 227-й в рейтинге WTA. Сейчас идёт первый сет встречи, в которой определяется соперница Алины Корнеевой.

В июле Корнеева играла на юниорском Уимблдоне, где 16-летняя спортсменка дошла до полуфинала. Россиянка говорила, что хочет в этом сезоне сыграть на взрослом US Open.