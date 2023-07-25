Андрей Рублёв рассказал о работе над контролем эмоций во время матчей

Российский теннисист Андрей Рублёв, седьмая ракетка мира, рассказал, как работает над контролем эмоций на корте и как стабильная психика помогает ему на матчах.

«Работа с психикой была и есть большая, уже очень долгая. После финала в Галле провёл небольшой самоанализ, после которого неделю и затем весь Уимблдон провёл идеально психологически. И сейчас в Бостаде какие-то матчи были хорошие, идеальные, а где-то ещё всё равно сильно психовал.

Но если сравнивать с тем, что было, то проблем меньше. Надеюсь, это не какой-то момент и это останется со мной. В последние три-четыре недели получалось направлять эмоции в правильное русло, а не как обычно, когда эмоции мне мешают, а я из-за этого проигрываю матчи», — приводит слова теннисиста Youtube-канал «Больше!»