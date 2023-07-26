Азаренко посетила матч Месси в составе «Интер Майами»
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Белорусская теннисистка Виктория Азаренко, экс-первая ракетка мира, посетила матч аргентинского нападающего Лионеля Месси, ныне выступающего за «Интер Майами». Фото со встречи клуба футболиста с «Атлантой» спортсменка выложила в социальных сетях.
Фото: Социальные сети Виктории Азаренко
«Моё селфи с Месси! Моё лицо… Ближе, чем когда-либо. Почти плачу», — эмоционально подписала Азаренко фотографию.
Виктория Азаренко приехала в США для участия в американской серии турниров хардового сезона. Теннисистка заявлена на соревнования категории WTA-500 в Вашингтоне, которые пройдут с 31 июля по 6 августа.
Лионель Месси в матче с «Атлантой» забил два гола, а также отдал результативную передачу. «Интер Майами» победил в этой встрече со счётом 4:0.
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