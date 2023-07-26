Азаренко посетила матч Месси в составе «Интер Майами»

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко, экс-первая ракетка мира, посетила матч аргентинского нападающего Лионеля Месси, ныне выступающего за «Интер Майами». Фото со встречи клуба футболиста с «Атлантой» спортсменка выложила в социальных сетях.

Фото: Социальные сети Виктории Азаренко

«Моё селфи с Месси! Моё лицо… Ближе, чем когда-либо. Почти плачу», — эмоционально подписала Азаренко фотографию.

Виктория Азаренко приехала в США для участия в американской серии турниров хардового сезона. Теннисистка заявлена на соревнования категории WTA-500 в Вашингтоне, которые пройдут с 31 июля по 6 августа.

Лионель Месси в матче с «Атлантой» забил два гола, а также отдал результативную передачу. «Интер Майами» победил в этой встрече со счётом 4:0.