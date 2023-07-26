Ига Свёнтек прокомментировала свой старт на турнире WTA-250 в Варшаве

Польская теннисистка Ига Свёнтек, первая ракетка мира, прокомментировала своё выступление на домашнем хардовом турнире категории WTA-250, который проходит в Варшаве. Вчера спортсменка стартовала на нём и в двух сетах уверенно обыграла азербайджанку Нигину Абдураимову.

«Играть в Польше — очень большой стресс, несмотря на мой опыт. Мне хочется показать хорошее выступление в своей стране. Поэтому ожидания от себя у меня здесь больше.

Сейчас мой сезон выстроен лучше, чем в прошлом году, когда я вернулась на грунт после Уимблдона. Турнир в Варшаве в этом году — отличная возможность подготовки к US Open. Я рада, что у нас есть открытые хардовые корты. Я планирую тренироваться на них по ходу сезона, потому что раньше мне приходилось выезжать на хард за пределы Варшавы.

Здесь я стараюсь придерживаться обычной рутины — такой же, как на иностранных турнирах. Конечно, хотелось бы увидеться с друзьями, но зато в течение нескольких дней я могла увидеть свою семью», — приводит слова теннисистки издание Sport.pl.