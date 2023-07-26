Денис Шаповалов пропустит турнир ATP в Вашингтоне из-за проблем с коленом

Бывшая 10-я ракетка мира, канадский теннисист Денис Шаповалов сообщил, что пропустит турнир категории ATP-500, который пройдёт в Вашингтоне (США) с 29 июля по 6 августа.
«Моему колену всё ещё нужно немного времени, чтобы зажить. Поэтому, к сожалению, я не смогу сыграть на турнире в Вашингтоне на следующей неделе. Буду скучать по болельщикам, но надеюсь, мы скоро увидимся на харде», — написал Шаповалов на своей странице в социальных сетях.
Шаповалов является победителем одного турнира ATP в одиночном разряде, победителем одного юниорского турнира «Большого шлема» в одиночном разряде (Уимблдон-2016), победителем Кубка ATP (2022) и обладателем Кубка Дэвиса (2022) в составе сборной Канады. Его лучший результат на взрослых турнирах «Большого шлема» — полуфинал Уимблдона в 2021 году.
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