Денис Шаповалов пропустит турнир ATP в Вашингтоне из-за проблем с коленом

Бывшая 10-я ракетка мира, канадский теннисист Денис Шаповалов сообщил, что пропустит турнир категории ATP-500, который пройдёт в Вашингтоне (США) с 29 июля по 6 августа.

«Моему колену всё ещё нужно немного времени, чтобы зажить. Поэтому, к сожалению, я не смогу сыграть на турнире в Вашингтоне на следующей неделе. Буду скучать по болельщикам, но надеюсь, мы скоро увидимся на харде», — написал Шаповалов на своей странице в социальных сетях.

Шаповалов является победителем одного турнира ATP в одиночном разряде, победителем одного юниорского турнира «Большого шлема» в одиночном разряде (Уимблдон-2016), победителем Кубка ATP (2022) и обладателем Кубка Дэвиса (2022) в составе сборной Канады. Его лучший результат на взрослых турнирах «Большого шлема» — полуфинал Уимблдона в 2021 году.