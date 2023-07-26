Кристофер Юбэнкс: весь этот год уже кажется сбывшейся мечтой

Американский теннисист Кристофер Юбэнкс поделился эмоциями от текущего сезона после победы в первом круге хардового турнира категории ATP-250 в Атланте (США).

«Я уехал из США, думаю, ещё в апреле и провёл в постоянных переездах 12 недель подряд, из которых 11 я играл. Были и взлёты, и падения, но в конце стало появляться больше позитивных моментов, и всё пошло хорошо.

Надеюсь, смогу продолжить эту тенденцию. Посмотрим, куда приведёт меня лето. Весь этот год уже кажется сбывшейся мечтой, поэтому я надеюсь продолжать в том же духе», — приводит слова теннисиста пресс-служба ATP.

В текущем сезоне весной Юбэнкс впервые в карьере вошёл в топ-100. Летом он завоевал первый титул ATP, одержав победу на турнире ATP-250 на Мальорке, а затем дошёл до четвертьфинала Уимблдона, что позволило спортсмену впервые войти в топ-40, став 31-й ракеткой мира.