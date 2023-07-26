Даниил Медведев снялся с турнира ATP-500 в Вашингтоне

Российский теннисист, третья ракетка мира Даниил Медведев снялся с хардового турнира категории ATP-500, который пройдёт в Вашингтоне (США) с 31 июля по 6 августа. Причины отказа спортсмена от соревнований пока не сообщаются. Напомним, Даниил дошёл на Уимблдоне до полуфинала, где проиграл Карлосу Алькарасу. Новак Джокович, уступивший Алькарасу в финале, уже снялся с «Мастерса» в Торонто, который состоится на неделю позже соревнований в Вашингтоне.

Вместо россиянина в основной сетке турнира сыграет японский теннисист Йосуке Ватануки, 102-я ракетка мира.

Отметим, что в прошлом году Медведев не играл в Вашингтоне: он принимал участие в хардовом турнире категории ATP-250 в Лос-Кабос (Мексика), где стал чемпионом.

Следующие турниры, на которые заявлен Даниил Медведев, — «Мастерсы» в Торонто (Канада, 7-13 августа) и Цинциннати (США, 13-20 августа). Затем теннисист сыграет на US Open, который пройдёт в Нью-Йорке (США) с 28 августа по 10 сентября.