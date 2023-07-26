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Мирра Андреева — Анна Бондарь: текстовая трансляция матча второго круга турнира в Лозанне

Мирра Андреева — Анна Бондарь: текстовая трансляция матча второго круга турнира в Лозанне
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Сегодня, 26 июля, состоится матч второго круга грунтового турнира категории WTA-250 в Лозанне (Швейцария), в котором за выход в четвертьфинал соревнований поборется российская теннисистка, шестая сеяная Мирра Андреева. Её соперница — 155-я ракетка мира из Венгрии Анна Бондарь. Встреча спортсменок запланирована четвёртым запуском на центральном корте и начнётся приблизительно в 17:00 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию борьбы Мирры Андреевой и Анна Бондарь за выход в четвертьфинал турнира в Лозанне.

Ранее теннисистки никогда не играли друг с другом. В текущем грунтовом сезоне Анна Бондарь доходила до третьего круга на турнире WTA-1000 в Риме и играла во втором круге Будапешта. Мирра Андреева, в свою очередь, играла в четвёртом круге турнира WTA-1000 в Мадриде и третьем круге «Ролан Гаррос». На турнире в Лозанне россиянка дебютировала в качестве сеяной.

Лозанна. 2-й круг
26 июля 2023, среда. 18:00 МСК
Мирра Андреева
64
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Анна Бондарь
155
Венгрия
Анна Бондарь
А. Бондарь
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