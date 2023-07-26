Мирра Андреева — Анна Бондарь: текстовая трансляция матча второго круга турнира в Лозанне

Сегодня, 26 июля, состоится матч второго круга грунтового турнира категории WTA-250 в Лозанне (Швейцария), в котором за выход в четвертьфинал соревнований поборется российская теннисистка, шестая сеяная Мирра Андреева. Её соперница — 155-я ракетка мира из Венгрии Анна Бондарь. Встреча спортсменок запланирована четвёртым запуском на центральном корте и начнётся приблизительно в 17:00 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию борьбы Мирры Андреевой и Анна Бондарь за выход в четвертьфинал турнира в Лозанне.

Ранее теннисистки никогда не играли друг с другом. В текущем грунтовом сезоне Анна Бондарь доходила до третьего круга на турнире WTA-1000 в Риме и играла во втором круге Будапешта. Мирра Андреева, в свою очередь, играла в четвёртом круге турнира WTA-1000 в Мадриде и третьем круге «Ролан Гаррос». На турнире в Лозанне россиянка дебютировала в качестве сеяной.