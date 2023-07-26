Коннорс: Федерер и Надаль — даже не лучшие теннисисты своего поколения

Бывшая первая ракетка мира, американец Джимми Коннорс высказался о возможном завершении карьеры серба Новака Джоковича.
«Доходит до того, что многие думают, что с Новака достаточно тенниса. Это полный бред. Взгляните на всех этих людей, которые считают Роджера Федерера и Рафаэля Надаля величайшими игроками всех времён. Они даже не лучшие теннисисты своего поколения.
Люди считают, что Новаку пора заканчивать, что пришло время для кого-то другого. Я смотрю на это с другой стороны. Пусть Новак остаётся и играет, пока кто-нибудь не придёт и не вышибет ему мозги, потому что до тех пор у него всегда есть шанс выиграть. Почему бы не играть до 50 лет? На его месте я бы сказал: «Играйте против меня, пока не прикончите меня». Потому что пока на это способен лишь один теннисист, и это Карлос Алькарас», — приводит слова Коннорса Tennis 365 со ссылкой на подкаст Advantage Connors.
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