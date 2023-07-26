Фото: теннисист Диего Шварцман мило пообщался с Месси по ходу матча «Интер Майами»
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Бывшая восьмая ракетка мира, 30-летний аргентинский теннисист Диего Шварцман посетил матч соотечественника, нападающего Лионеля Месси, ныне выступающего за «Интер Майами». Команда Месси встречалась с «Атлантой». Шварцману удалось пообщаться с Месси в концовке матча, когда аргентинца заменили.
Напомним, Месси в матче с «Атлантой» забил два гола, а также отдал результативную передачу. «Интер Майами» победил в этой встрече со счётом 4:0.
Стоит отметить, что данный футбольный матч также посетила двукратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, белорусская теннисистка Виктория Азаренко. И Азаренко, и Шварцман прилетели в США, чтобы принять участие в традиционной американской серии турниров.
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