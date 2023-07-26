Александр Шевченко потерпел поражение на старте турнира ATP-250 в Умаге

93-я ракетка мира, 22-летний российский теннисист Александр Шевченко не сумел пробиться во второй круг грунтового турнира категории ATP-250 в Умаге (Хорватия), который продлится до 30 июля.

В стартовом матче Шевченко со счётом 6:4, 6:7 (0:7), 3:6 проиграл 96-й ракетке мира, представителю Италии Марко Чеккинато. Встреча теннисистов продлилась 2 часа и 43 минуты. Шевченко три раза подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Чеккинато один эйс, три двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из восьми.

Во втором круге турнира в Умаге Чеккинато сразится со вторым номером посева, соотечественником Лоренцо Сонего (43-я ракетка мира).