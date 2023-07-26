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Александр Шевченко потерпел поражение на старте турнира ATP-250 в Умаге

Александр Шевченко потерпел поражение на старте турнира ATP-250 в Умаге
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93-я ракетка мира, 22-летний российский теннисист Александр Шевченко не сумел пробиться во второй круг грунтового турнира категории ATP-250 в Умаге (Хорватия), который продлится до 30 июля.

В стартовом матче Шевченко со счётом 6:4, 6:7 (0:7), 3:6 проиграл 96-й ракетке мира, представителю Италии Марко Чеккинато. Встреча теннисистов продлилась 2 часа и 43 минуты. Шевченко три раза подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Чеккинато один эйс, три двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из восьми.

Во втором круге турнира в Умаге Чеккинато сразится со вторым номером посева, соотечественником Лоренцо Сонего (43-я ракетка мира).

Умаг. 1-й круг
26 июля 2023, среда. 17:05 МСК
Марко Чеккинато
96
Италия
Марко Чеккинато
М. Чеккинато
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		7 7 6
6 		6 0 3
         
Александр Шевченко
93
Россия
Александр Шевченко
А. Шевченко
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