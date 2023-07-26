Рублёв — о сложном матче с Сапата-Миральесом: было ощущение, что он заслужил победу

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, седьмая ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал тяжёлую победу над испанцем Бернабе Сапата-Миральесом в первом круге турнира категории ATP-500 в Гамбурге (Германия). Встреча теннисистов продлилась 2 часа и 53 минуты и завершилась со счётом 5:7, 6:1, 7:6 (9:7) в пользу Рублёва.
«У меня было ощущение, что всё складывается хорошо и матч под моим контролем, но почему-то я проиграл первый сет, это меня расстроило. Во втором сете я вернулся в игру, восстановился морально и выиграл. Третья партия прошла тяжело. Я начал уставать и нервничать, потому что всё шло к тай-брейку, а у меня было не так уж много шансов его обыграть.
У меня было ощущение, что он заслужил победу. Он боролся как сумасшедший. Когда на тай-брейке я начал проигрывать 0:3, то опять сильно занервничал. Но потом выиграл два восхитительных розыгрыша и сказал себе продолжать бороться в том же духе. Удивительно, что я смог победить», — приводит слова Рублёва пресс-служба ATP.
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