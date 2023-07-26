Мирра Андреева не сумела пробиться в четвертьфинал турнира WTA-250 в Лозанне

64-я ракетка мира, 16-летняя российская теннисистка Мирра Андреева не сумела пробиться в четвертьфинал грунтового турнира категории WTA-250 в Лозанне (Швейцария).

В матче второго круга Андреева (6) со счётом 6:7 (3:7), 3:6 проиграла 155-й ракетке мира, представительнице Венгрии Анне Бондарь. Встреча теннисисток продлилась 1 час и 42 минуты. Андреева ни разу не подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из шести заработанных. На счету 26-летней Бондарь пять эйсов, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из восьми.

Стоит отметить, что на старте первого сета Андреева вела со счётом 3:0, а второго — со счётом 2:0, однако Бондарь каждый раз удавалось возвращаться в игру.