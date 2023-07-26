Каспер Рууд в трёх сетах обыграл Себастьяна Баэса на старте турнира в Гамбурге
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Трёхкратный финалист турниров «Большого шлема», четвёртая ракетка мира, норвежский теннисист Каспер Рууд пробился во второй круг грунтового турнира категории ATP-500 в Гамбурге (Германия), призовой фонд которого составил € 1 831 515.
В стартовом матче Рууд (1) со счётом 6:3, 1:6, 6:3 обыграл 64-ю ракетку мира, 22-летнего представителя Аргентины Себастьяна Баэса. Встреча теннисистов продлилась 1 час и 58 минут. Рууд два раза подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 12 заработанных. На счету Баэса два эйса, две двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из пяти.
Следующим соперником Рууда в Гамбурге станет 120-я ракетка мира, представитель Чили Кристьян Гарин (Q).
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