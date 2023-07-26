Каролина Плишкова и тренер Саша Бажин вновь разорвали сотрудничество

Двукратная финалистка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира чешка Каролина Плишкова вновь прекратила сотрудничество с немецким специалистом Сашей Бажиным.
«Хэй, Каролина, спасибо, что ещё раз попробовала со мной. Спасибо за все весёлые моменты и созданные воспоминания. Всего тебе наилучшего от меня и удачи на Открытом чемпионате США. Надеюсь, ты выиграешь свой турнир «Большого шлема». Давай посмотрим, и что ждёт меня в будущем. Есть предложения, ребята?» — написал Бажин в своих социальных сетях.
Напомним, Плишкова впервые начала сотрудничать с Бажиным в конце 2020 года. Об их разрыве стало известно в июле 2022-го, после неудачного выступления Каролины на Уимблдоне-2022. Прошлогодняя финалистка потерпела неожиданное поражение от британки Кэйти Бултер (WC) во втором круге соревнований. В декабре того же года Саша вернулся в штаб чешки. Интересно, что на Уимблдоне-2023 Плишкова также проиграла в первом круге.
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