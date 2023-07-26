Тейлор Фритц в ярком образе украсил обложку модного журнала

Девятая ракетка мира, 25-летний американский теннисист Тейлор Фритц украсил обложку итальянской версии журнала Style Magazine. Фритц предстал на фотосессии в стильных образах.

Фритц неудачно выступил на прошедшем Уимблдоне-2023. В матче второго круга Фритц (9) со счётом 6:3, 6:2, 3:6, 4:6, 2:6 сенсационно проиграл 59-й ракетке мира, представителю Швеции Микаэлю Имеру. Позднее, 18 июля, стало известно, что Имера дисквалифицировали на 18 месяцев за нарушение антидопинговых правил.

В данный момент Фритц готовится к выступлению на турнире категории ATP-250 в Атланте (США). Тейлор посеян на нём под первым номером и на старте сразится с представителем Китая У Ибином. Действующим чемпионом данных соревнований является австралиец Алекс де Минор.