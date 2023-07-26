Гарбинье Мугуруса опубликовала редкие фотографии с женихом

Двукратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса опубликовала в социальных сетях редкие фото со своим женихом. Возлюбленные проводят время в Финляндии.
Фото: из личного архива Гарбинье Мугурусы
Фото: из личного архива Гарбинье Мугурусы
Фото: из личного архива Гарбинье Мугурусы
Напомним, избранником Мугурусы стал 38-летний Артур Борхес. Впервые он был замечен на матчах испанки на Итоговом турнире в 2021 году. Артур является директором отдела индивидуального пошива бренда Tom Ford. Гарбинье и Артур объявили о помолвке в мае 2023 года.
В начале апреля Мугуруса объявила, что пропустит грунтовый и травяной сезоны. Теннисистка решила продлить времяпрепровождение с семьёй и друзьями. На данный момент неизвестно, на каком турнире испанка планирует вернуться в тур.
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