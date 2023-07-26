Александр Зверев пробился в четвертьфинал турнира ATP-500 в Гамбурге

Олимпийский чемпион 2020 года в одиночном разряде, бывшая вторая ракетка мира, немецкий теннисист Александр Зверев вышел в четвертьфинал грунтового турнира категории ATP-500 в Гамбурге (Германия).

В матче второго круга Зверев (4) со счётом 6:3, 7:5 обыграл 144-ю ракетку мира, соотечественника Максимильяна Мартерера (WC). Встреча теннисистов продлилась 1 час и 18 минут. Зверев два раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Мартерера один эйс, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из трёх.

За выход в полуфинал соревнований в Гамбурге Зверев сразится с 77-й ракеткой мира, 19-летним французским теннисистом Люкой Ван Ашем.