Александр Зверев пробился в четвертьфинал турнира ATP-500 в Гамбурге
Поделиться
Олимпийский чемпион 2020 года в одиночном разряде, бывшая вторая ракетка мира, немецкий теннисист Александр Зверев вышел в четвертьфинал грунтового турнира категории ATP-500 в Гамбурге (Германия).
В матче второго круга Зверев (4) со счётом 6:3, 7:5 обыграл 144-ю ракетку мира, соотечественника Максимильяна Мартерера (WC). Встреча теннисистов продлилась 1 час и 18 минут. Зверев два раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Мартерера один эйс, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из трёх.
За выход в полуфинал соревнований в Гамбурге Зверев сразится с 77-й ракеткой мира, 19-летним французским теннисистом Люкой Ван Ашем.
Комментарии
- 26 июля 2023
-
23:51
-
23:25
-
23:11
-
21:35
-
21:16
-
20:37
-
20:22
-
20:10
-
19:02
-
17:59
-
17:48
-
16:04
-
15:24
-
14:10
-
14:00
-
13:46
-
13:11
-
12:25
-
12:16
-
11:43
-
11:05
-
10:48
-
10:41
-
10:17
-
09:51
-
00:51
-
00:15
- 25 июля 2023
-
23:40
-
23:07
-
22:36
-
22:16
-
21:58
-
21:18
-
21:01
-
20:55
Партнерский контент