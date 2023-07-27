Россиянка Алина Корнеева вышла в четвертьфинал турнира ITF в Португалии

Российская теннисистка Алина Корнеева, 326-я ракетка мира и чемпионка юниорских Australian Open и «Ролан Гаррос» в 2023 году, одержала победу над представительницей Японии Харукой Каджи (227-я в рейтинге WTA) в матче 1/8 финала хардового турнира ITF в Португалии.
Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:1 в пользу россиянки. Матч продлился 1 час 8 минут.
В четвертьфинале соревнований в Португалии Корнеева сыграет с теннисисткой из Швейцарии Иленой Ин-Альбон (162-я в рейтинге WTA), которая ранее обыграла 199-ю ракетку мира австралийскую спортсменку Арину Родионову со счётом 2:6, 6:3, 7:5.
В июле Корнеева играла на юниорском Уимблдоне, где 16-летняя спортсменка дошла до полуфинала. Россиянка говорила, что хочет в этом сезоне сыграть на взрослом US Open.
- 27 июля 2023
-
14:56
-
14:46
-
13:41
-
10:36
-
00:48
-
00:38
- 26 июля 2023
-
23:51
-
23:25
-
23:11
-
21:35
-
21:16
-
20:37
-
20:22
-
20:10
-
19:02
-
17:59
-
17:48
-
16:04
-
15:24
-
14:10
-
14:00
-
13:46
-
13:11
-
12:25
-
12:16
-
11:43
-
11:05
-
10:48
-
10:41
-
10:17
-
09:51
-
00:51
-
00:15
- 25 июля 2023
-
23:40
-
23:07