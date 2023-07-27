Рублёв — Альтмайер: текстовая онлайн-трансляция матча второго круга турнира в Гамбурге

Сегодня, 27 июля, состоится матч второго круга грунтового турнира категории ATP-500 в Гамбурге (Германия), в котором седьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв сыграет с представителем Германии Даниэлем Альтмайером (61-й в рейтинге ATP). Поединок поставлен пятым запуском на центральном корте «Ротенбаум клуб» и начнётся не раньше 18:35 мск.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Андрей Рублёв — Даниэль Альтмайер во втором круге турнира в Гамбурге.
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Ранее теннисисты не встречались друг с другом на корте в официальных матчах. Андрей Рублёв в 2023 году завоевал уже два грунтовых титула — на «Мастерсе» в Монте-Карло и на турнире ATP-250 в Бостаде, — а также играл в финале турнира в Баня-Луке и доходил до четвёртого круга «Мастерсов» в Мадриде и Риме.
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