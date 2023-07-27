Рафаэль Надаль опубликовал редкое фото с женой и сыном

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, испанец Рафаэль Надаль опубликовал в социальных сетях фото с семейного отдыха. На нём он позирует с женой Марией Перелло и сыном Рафаэлем.
«Каникулы», — подписал фото Надаль.
Фото: из личного архива Рафаэля Надаля
Напомним, 36-летний Надаль получил травму во время матча с американским теннисистом Маккензи Макдональдом во втором круге Australian Open — 2023, который прошёл 18 января. МРТ теннисиста показала растяжение подвздошно-поясничной мышцы левой ноги. С того момента он не выходил на корт и продолжает восстанавливаться после травмы.
Позднее, в мае Надаль заявил, что, скорее всего, завершит карьеру в 2024 году, во время которого постарается провести ряд турниров. В июне титулованному испанцу исполнилось 37 лет. «Я хочу получить удовольствие и попрощаться с соревнованиями, которые мне нравятся», — заявил Надаль.
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