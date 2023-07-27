Каролина Мухова проиграла матч в Варшаве, ведя в решающем сете со счётом 5:1 (40:15)
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Финалистка «Ролан Гаррос» — 2023, 18-я ракетка мира, чешская теннисистка Каролина Мухова потерпела обидное поражение во втором круге турнира категории WTA-250 в Варшаве (Польша).
Мухова (2) со счётом 5:7, 6:3, 5:7 проиграла 174-й ракетке мира, словацкой теннисистке Ребекке Шрамковой (Q). В решающем сете Каролина вела со счётом 5:1 (40:15) на своей подаче, а затем у неё было ещё два матчбола при счёте «больше».
Встреча теннисисток продлилась 2 часа и 59 минут. Мухова два раза подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала 8 брейк-пойнтов из 16. На счету Шрамковой два эйса, девять двойных ошибок и 8 реализованных брейк-пойнтов из 12 заработанных.
В следующем раунде Шрамкова сразится с немкой Татьяной Марией.
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