Первая ракетка мира Ига Свёнтек предположила, когда может завершить карьеру
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Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Свёнтек предположила, когда может завершить профессиональную карьеру. В конце мая 2023 года титулованной спортсменке исполнилось 22 года.
«Могу сказать болельщикам, что им нет смысла об этом думать, потому что я сама об этом не думаю. Мне кажется, я закончу в 30 с лишним.
В жизни есть много классных занятий, много проектов, которые я держу в голове и которые были бы интересны мне в будущем, но сейчас я не могу посвящать им очень много времени, потому что погружена в теннис. Думаю, если у меня и дальше будут появляться такие идеи, то в будущем я смогу построить новую карьеру», — приводит слова Свёнтек Przeglad Sportowy.
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