Ига Свёнтек уверенно вышла в четвертьфинал турнира в Варшаве, где сразится с Носковой

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Свёнтек уверенно вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-250 в Варшаве (Польша), который продлится до 30 июля.
В матче второго круга Свёнтек (1) со счётом 6:2, 6:2 обыграла 78-ю ракетку мира, американку Клэр Лю. Встреча теннисисток продлилась 1 час и 38 минут. Свёнтек один раз подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 13. На счету Лю один эйс, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из шести заработанных.
За выход в полуфинал домашних соревнований Свёнтек сразится с 59-й ракеткой мира, 18-летней чешкой Линдой Носковой (8).
Действующей чемпионкой турнира в Варшаве является француженка Каролин Гарсия, которая в этом году не приехала защищать титул.
- 27 июля 2023
-
21:39
-
20:59
-
20:34
-
20:13
-
19:55
-
19:45
-
19:29
-
18:48
-
18:42
-
18:36
-
18:21
-
18:05
-
17:51
-
17:36
-
15:35
-
14:56
-
14:46
-
13:41
-
10:36
-
00:48
-
00:38
- 26 июля 2023
-
23:51
-
23:25
-
23:11
-
21:35
-
21:16
-
20:37
-
20:22
-
20:10
-
19:02
-
17:59
-
17:48
-
16:04
-
15:24
-
14:10