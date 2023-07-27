Ига Свёнтек уверенно вышла в четвертьфинал турнира в Варшаве, где сразится с Носковой

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Свёнтек уверенно вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-250 в Варшаве (Польша), который продлится до 30 июля.

В матче второго круга Свёнтек (1) со счётом 6:2, 6:2 обыграла 78-ю ракетку мира, американку Клэр Лю. Встреча теннисисток продлилась 1 час и 38 минут. Свёнтек один раз подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 13. На счету Лю один эйс, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из шести заработанных.

За выход в полуфинал домашних соревнований Свёнтек сразится с 59-й ракеткой мира, 18-летней чешкой Линдой Носковой (8).

Действующей чемпионкой турнира в Варшаве является француженка Каролин Гарсия, которая в этом году не приехала защищать титул.