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Ига Свёнтек уверенно вышла в четвертьфинал турнира в Варшаве, где сразится с Носковой

Ига Свёнтек уверенно вышла в четвертьфинал турнира в Варшаве, где сразится с Носковой
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Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Свёнтек уверенно вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-250 в Варшаве (Польша), который продлится до 30 июля.

В матче второго круга Свёнтек (1) со счётом 6:2, 6:2 обыграла 78-ю ракетку мира, американку Клэр Лю. Встреча теннисисток продлилась 1 час и 38 минут. Свёнтек один раз подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 13. На счету Лю один эйс, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из шести заработанных.

За выход в полуфинал домашних соревнований Свёнтек сразится с 59-й ракеткой мира, 18-летней чешкой Линдой Носковой (8).

Действующей чемпионкой турнира в Варшаве является француженка Каролин Гарсия, которая в этом году не приехала защищать титул.

Варшава. 2-й круг
27 июля 2023, четверг. 18:40 МСК
Ига Свёнтек
1
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
2 		2  
         
Клэр Лю
78
США
Клэр Лю
К. Лю
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