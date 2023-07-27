Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

19-летняя российская теннисистка Диана Шнайдер пробилась в полуфинал турнира в Гамбурге

19-летняя российская теннисистка Диана Шнайдер пробилась в полуфинал турнира в Гамбурге
Аудио-версия:
Комментарии

101-я ракетка мира, 19-летняя российская теннисистка Диана Шнайдер пробилась в полуфинал грунтового турнира категории WTA-250 в Гамбурге (Германия), призовой фонд которого составил € 225 480.

В четвертьфинальном матче Шнайдер со счётом 6:1, 2:6, 6:4 обыграла 56-ю ракетку мира, 28-летнюю американку Бернарду Перу (3). Встреча теннисисток продлилась 1 час 48 минут. Шнайдер один раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 12. На счету Перы четыре эйса, три двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из девяти.

Отметим, что Пера выиграла турнир в Гамбурге в прошлом, 2022 году.

За выход в дебютный финал на уровне WTA Шнайдер сразится с 207-й ракеткой мира, 19-летней немкой Номой Ноа-Акугуэ (WC).

Гамбург (ж). 1/4 финала
27 июля 2023, четверг. 19:15 МСК
Бернарда Пера
56
США
Бернарда Пера
Б. Пера
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
1 		6 4
6 		2 6
         
Диана Шнайдер
101
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023