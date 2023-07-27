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Стэн Вавринка пробился в четвертьфинал турнира ATP-250 в Умаге

Стэн Вавринка пробился в четвертьфинал турнира ATP-250 в Умаге
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Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая третья ракетка мира, швейцарский теннисист Стэн Вавринка пробился в четвертьфинал грунтового турнира категории ATP-250 в Умаге (Хорватия), общий призовой фонд которого составил € 562 815.

В матче второго круга Вавринка (6) со счётом 7:5, 6:1 обыграл 108-ю ракетку мира, 31-летнего представителя Аргентины Федерико Корию. Встреча теннисистов продлилась 1 час и 28 минут. Вавринка два раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 5 брейк-пойнтов из 10. На счету Кории один эйс, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из четырёх.

За выход в полуфинал соревнований в Умаге Вавринка сразится с 59-й ракеткой мира, испанцем Роберто Карбальес-Баэной (4).

Умаг. 2-й круг
27 июля 2023, четверг. 19:45 МСК
Стэн Вавринка
72
Швейцария
Стэн Вавринка
С. Вавринка
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6  
5 		1  
         
Федерико Кория
108
Аргентина
Федерико Кория
Ф. Кория
Комментарии
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