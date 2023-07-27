Стэн Вавринка пробился в четвертьфинал турнира ATP-250 в Умаге

Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая третья ракетка мира, швейцарский теннисист Стэн Вавринка пробился в четвертьфинал грунтового турнира категории ATP-250 в Умаге (Хорватия), общий призовой фонд которого составил € 562 815.

В матче второго круга Вавринка (6) со счётом 7:5, 6:1 обыграл 108-ю ракетку мира, 31-летнего представителя Аргентины Федерико Корию. Встреча теннисистов продлилась 1 час и 28 минут. Вавринка два раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 5 брейк-пойнтов из 10. На счету Кории один эйс, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из четырёх.

За выход в полуфинал соревнований в Умаге Вавринка сразится с 59-й ракеткой мира, испанцем Роберто Карбальес-Баэной (4).