Украинка Ястремская просила WTA наказать 16-летнюю Мирру Андрееву за лайки в соцсетях

145-я ракетка мира, украинская теннисистка Даяна Ястремская заявила, что просила руководство Женской теннисной ассоциации (WTA) применить санкции к 16-летней россиянке Мирре Андреевой.
Это произошло на турнире категории WTA-250 в Лозанне (Швейцария). Напомним, во втором круге соревнований Ястремская потерпела разгромное поражение от Андреевой (0:6, 2:6).
«Я хотела бы опубликовать информацию о недавней ситуации в Швейцарии, которую считаю неприемлемой. Недавно я попросила ввести санкции против Мирры Андреевой за то, что она лайкнула посты в социальных сетях, которые явно касались действий, совершённых в отношении украинцев — а в WTA просто сказали, что не будут вмешиваться. Я расстроена, но продолжу бороться за свою страну, семью и друзей», — написала Ястремская в своих социальных сетях.
Стоит отметить, что Ястремская в своём заявлении не уточняет, о каких конкретно публикациях идёт речь.
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