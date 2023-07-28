Цуренко поддержала Харлан после дисквалификации с чемпионата мира по фехтованию

Украинская теннисистка Леся Цуренко поддержала соотечественницу Ольгу Харлан, которую дисквалифицировали на чемпионате мира по фехтованию из-за того, что она отказалась пожимать руку представительнице России Анне Смирновой.

«Я поддерживаю Ольгу Харлан. Пожалуйста, уважайте наше решение! Есть понятная причина, по которой мы не пожимаем руки представителям соседних стран, которая не нуждается в объяснении!» — написала Цуренко в своей социальной сети.

Напомним, в 1/32 финала соревнований Харлан победила Смирнову. Завершив поединок, Смирнова согласно правилам хотела подойти к сопернице и пожать руку, но украинка выставила саблю вперёд, преградив россиянке дорогу, а затем покинула помост. Анна больше 50 минут находилась на дорожке, ожидая решения судей. В итоге украинка была дисквалифицирована с турнира.