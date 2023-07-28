Экс-тренер Шараповой отреагировал на слова агента, усомнившегося в её спортивных навыках

Рик Макки, бывший тренер россиянки Марии Шараповой и американок Винус и Серены Уильямс, отреагировал на слова агента Макса Айзенбада, ранее заявившего, что Шарапова — худшая спортсменка, выигрывавшая турниры «Большого шлема».
«Мария Шарапова была отличной спортсменкой. Агенты заключают сделки, и большинство из них имеют ограниченные знания в оценке талантов. Когда мы говорим о спортивных навыках, мы часто подразумеваем бег и прыжки. Но у Марии невероятный глазомер, она настоящая спортсменка от кончиков пальцев ног до головы. Пять выигранных «Шлемов», первая ракетка мира. Не думаю, что можно сомневаться в её спортивных навыках», — написал Макки на своей странице в соцсетях.
Шарапова — самая титулованная теннисистка России. За время, проведённое в туре, Мария завоевала 39 титулов WTA (36 — в одиночном разряде), включая пять трофеев на «Шлемах» и один — на Итоговом чемпионате WTA (2004) в одиночном разряде.
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