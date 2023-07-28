Нисикори: не думаю, что мы видели кого-то вроде Алькараса прежде. Он быстрее Надаля

Японский теннисист Кей Нисикори поделился мнением о первой ракетке мира испанце Карлосе Алькарасе.

«Я очень хочу когда-нибудь сыграть с такими замечательными теннисистами, как Карлос Алькарас, Хольгер Руне и Янник Синнер. Это часть моей мотивации для продолжения карьеры. Не думаю, что мы видели кого-то вроде Алькараса прежде. Он похож на Рафаэля Надаля, но Карлос быстрее. он отлично защищается, имеет невероятный удар справа и хороший удар слева», — приводит слова Нисикори пресс-служба ATP.

Напомним, Алькарас является победителем Открытого чемпионата США 2022 года и чемпионом Уимблдона-2023. В финале турнира в Лондоне испанец обыграл вторую ракетку мира Новака Джоковича в пяти сетах со счётом 1:6, 7:6 (8:6), 6:1, 3:6, 6:4.